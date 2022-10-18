Экспорт нефти и газа вырос в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Азербайджана распространило отчет по добыче и экспорту нефти и газа за период январь- сентябрь, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению Минэнерго, по итогам января-сентября этого года в Азербайджане добыто 24,5 млн тонн нефти и конденсата. Объемы добычи жидких углеводородов в отчетный период в стране снизились на 5,3% или на 1,36 млн тонн. Иными словами, снижение объемов нефти составило более, чем 10 млн баррелей.

В то же время общая добыча «голубого топлива» (включая закаченные в нефтяные скважины объемы газа) Азербайджана в январе-сентябре составила 34,4 млрд м3, что на 8,6% больше (2,7 млрд м3) показателя 9 месяцев прошлого года.

Что касается экспорта нефти, этот показатель вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, в январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 19,7 млн тонн черного золота. При этом сообщается, что за отчетный период на экспорт были поставлены 80% добытой в стране нефти.

Также в отчете говорится, что за отчетный период Азербайджан увеличил экспорт газа по сравнению с прошлым годом. Так, экспортные объемы азербайджанского газа по итогам января-сентября составил 16,3 млрд м3, что почти на 22,6% больше, чем в 2021 году.

География экспорта азербайджанского газа выглядела следующим образом: Европа - 8,3 млрд м3, Турция - 6,1 млрд м3, Грузия - 1,9 млрд. м3.

По итогам 9 месяцев текущего года, 50,9% экспортных поставок азербайджанского газа пришлось на европейские рынки.

Таким образом, за период январь-сентябрь экспорт нефти и газа в Азербайджане вырос в совокупности.

Основными месторождениями черного золота и голубого топлива в Азербайджане считаются Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз, которые расположены на акватории Каспийского моря. Общие запасы месторождения Азери-Чираг-Гюнешли оцениваются в 930 млн тонн нефти и 0,6 трлн м³ природного газа, в то время как Шах-Дениз - в 1,2 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата. Разработка месторождения осуществляется Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом, одним из крупных участников является - британский ВР.