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Экспорт медицинских масок запретили в Казахстане

6 Февраля 2020 16:55
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Экспорт медицинских масок запретили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан запретил экспорт медицинских масок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок: они продавали запасы в Китай, в связи с чем Правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета, прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечивать растущий спрос населения», - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип на брифинге.

«Также мы подготовили текст рассылки, СМС-сообщения от Минздрава, о ситуации по поводу масок, что нет необходимости их носить, если у вас нет симптомов ОРВИ», - сказал Д. Ахметшарип.

Он отметил, что ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов простудного заболевания. Специфическая диагностика на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.

«Министерство здравоохранения РК сообщает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства», - сказал Диас Ахметшарип.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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