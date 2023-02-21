Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Экспорт казахстанской нефти в Германию задерживается

    21 Февраля 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поставка казахстанской нефти в Германию еще не началась. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казтрансойл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 21 февраля 2023 года поставка казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена», - сообщил директор департамента по связам с общественностью и внутренним коммуникациям организации Шынгыс Ильясов.

    Напомним, что 1 февраля министр энергетики Булат Акчулаков заявлял о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.

    Вице-министр энергетики Асхат Хасенов прокомментировал информацию, озвученную в некоторых СМИ, о том, что перекачка казахстанской нефти из Казахстана в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Экономика Германия Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге