Экспорт казахстанского зерна в Азербайджан вырос почти в 3 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Азербайджан наращивают экономическое взаимодействие, увеличивая торговый оборот между странами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

С начала этого года почти в 3 раза увеличился экспорт казахстанскогозерна в Азербайджан. Казахстан и Азербайджан увеличили товарооборот за первоеполугодие. По данным Госкомтаможни, за 6 месяцев торговые операции междустранами выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,составив 136 млн долларов. Казахстан экспортировал в Азербайджан продукцию насумму 124 млн долларов, что больше на 33%. Наша страна вошла в топ-15 основныхимпортеров Азербайджана.

«За 6 месяцев 2019 года из Казахстана импортировано именносельхозпродукции на сумму 60 млн долларов. Из них 57 млн долларов приходится напшеницу. На остальную сумму были закуплены другие зерновые культуры», - сообщилФирдовси Фикретзаде, директор центра аграрных исследований.

В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана подтвердили:импорт казахстанского зерна в этот период увеличился почти в 3 раза.Поспособствовали этому в том числе единые таможенные тарифы по маршрутам.

«Начиная с 2018 года, торговые связи между двумя странамистремительно растут. Показатели за этот год тоже демонстрируют то, чтоКазахстан нарастил свое присутствие в азербайджанском импорте. Толчком стали иединые таможенные тарифы, что делает привлекательным это направление дляпредпринимателей», - говорит экономист Вугар Байрамов.

Эксперты говорят: казахстанское зерно сохраняетконкурентоспособность за счет высокого качества. Поэтому интерес наазербайджанском рынке будет расти. И сегодняшние цифры это доказывают: объемыпо импорту первого полугодия 2019-го уже догнали прошлогодние показатели.