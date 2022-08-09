Экспорт Казахстана увеличился на 37,2% за пять месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев 2022 года экспорт составил 34,2 млрд долларов, увеличение составило 12,7 млрд долларов или на 37,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«Увеличение экспорта наблюдается в такие страны как: Грузия - в 7 раз (с 12,6 млн долларов в 2021 г. до 90,2 млн долларов в 2022 г.), Канада - в 6,6 раза (с 51,8 млн долларов в 2021 г. до 343,5 млн долларов в 2022 г.), Марокко - в 5 раз (с 24,1 млрд долларов в 2021 г. до 124,1 млн долларов в 2022 г), Южная Корея - в 4 раза (с 441,3 млн долларов в 2021 г. до 1,7 млрд долларов в 2022 г.), Япония - в 3,3 раза (с 125,6 млн долларов в 2021 г. до 418,9 млн долларов в 2022 г.), Турция - в 2,1 раза (с 1 млрд долларов в 2021 г. до 2,1 млрд долларов в 2022 г.)», - проинформировали в ведомстве.

В рамках развития несырьевого экспорта для казахстанских экспортеров предлагаются меры по оказанию финансовой поддержки через возмещение части затрат, страхование, гарантирование и субсидирование, а также через нефинансовые инструменты, программы поддержки, привлечение загранучреждений Министерства иностранных дел РК, развитие услуг с высоким экспортным потенциалом, принятие новых национальных стандартов, отвечающих международным требованиям безопасности и качества.

В рамках программы экспортной акселерации предусмотрено продвижение отечественной продукции в Россию, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Азербайджан.

Приоритетными рынками остаются страны Центральной Азии, Россия и другие страны ЕАЭС, Китай, Турция, европейские страны, США, Иран. По данному перечню стран Министерством активно ведется работа по продвижению отечественной обработанной продукции: продовольствие, металлические изделия, отдельные виды оборудования, топливо.



