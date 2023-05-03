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    Экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал 2023 года вырос на 21,74%

    3 Мая 2023, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Таджикистан намерены усилить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши страны выстроили поистине дружественные отношения, которые сегодня выведены на уровень стратегического партнерства. В преддверии государственного визита Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона в Казахстан, мы проводим сегодняшнее мероприятие, еще раз подтверждая наши совместные намерения по усилению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с братским Таджикистаном. Мы нацелены на дальнейшую работу с Таджикистаном по самому широкому спектру направлений», - сказал Серик Жумангарин.

    Министр отметил, что Таджикистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе, торговля с которым ежегодно демонстрирует положительную динамику.

    «Так, торговля между странами за прошлый год выросла на 18,5%, и составила 1,4 млрд долларов США. Казахстанский экспорт вырос на 9,7% и составил $877,6 млн», - сообщил Серик Жумангарин.

    Было отмечено, что это обусловлено ростом поставок таких товаров, как:

    пшеница - на 29,3% или на 70,2 млн долларов США (с 239,7 до 309,9 млн долларов США);

    маргарин - рост в 7,6 раза или на 15,7 млн долларов США (с 2,4 до 18,1 млн долларов США);

    масло подсолнечное - на 42,2% или на 13 млн долларов США (с 30,8 до 43,8 млн долларов США);

    ячмень - рост в 2,3 раза или на 9,1 млн долларов США (с 7 до 16,2 млн долларов США);

    прутки из нелегированной стали горячекатаные, прочие, цианиды, оксиды и гидроксиды алюминия.

    «Импорт Таджикистана также показал рост на 37,9% и составил $501,4 млн. Это руды и концентраты медные, фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, воды, минеральные и газированные, овощи и фрукты. Рад также отметить, что в этом году мы видим продолжение этой тенденции. Так, экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал вырос на 21,74% и составил $197,5 млн. Таким образом, хочу констатировать, что поставленная главами наших стран задача по доведению товарооборота между государствами до $1 млрд успешно выполнена», - резюмировал Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экономика Таджикистан
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