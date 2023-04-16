Эксперты ВОЗЖ оценили работу ветеринарной службы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане побывала группа экспертов Всемирной организации здоровья животных. Делегация провела оценку эффективности ветеринарной службы и программ контроля борьбы с ящуром и классической чумой свиней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Задача специалистов - проанализировать проводимую в регионах работу ветеринарных врачей и инспекторов, их взаимодействие, а также компетентность при реагировании на вспышки заболевания животных.

Первая группа экспертов ВОЗЖ по ящуру посетила Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области, где провела проверку состояния имеющейся дезинфекционной техники, инсенераторов для уничтожения трупов, а также системы оповещения. Делегация посетила филиал Республиканского противоэпизоотического отряда, где осмотрела готовность техники к выездам и процесс реагирования на сигнал о вспышках заболевания.

Кроме того, специалисты выехали в несколько сел двух регионов, где оценили взаимодействие владельцев животных с ветврачами, их осведомленность о признаках ящура, а также провели оценку знаний ветеринаров и мерах, принимаемых при первичной регистрации зараженных животных.

Группа экспертов также оценила состояние и готовность принятия патологического материала районными и областными ветеринарными лабораториями, ознакомилась с информационной системой идентификации сельхозживотных.

Вторая группа по классической чуме свиней, в свою очередь, проинспектировала ветеринарную службу Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей. Эксперты ВОЗЖ посетили областные ветеринарные инспекции, личные подсобные хозяйства, а также побывали на пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией.

По итогам поездки в регионы Казахстана, экспертами ВОЗЖ отмечена слаженная работа ветеринарных служб и их полное оснащение необходимым оборудованием. Вместе с тем, даны соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы специалистов.







