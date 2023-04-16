Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Эксперты ВОЗЖ оценили работу ветеринарной службы Казахстана

    16 Апреля 2023, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане побывала группа экспертов Всемирной организации здоровья животных. Делегация провела оценку эффективности ветеринарной службы и программ контроля борьбы с ящуром и классической чумой свиней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Задача специалистов - проанализировать проводимую в регионах работу ветеринарных врачей и инспекторов, их взаимодействие, а также компетентность при реагировании на вспышки заболевания животных.

    Первая группа экспертов ВОЗЖ по ящуру посетила Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области, где провела проверку состояния имеющейся дезинфекционной техники, инсенераторов для уничтожения трупов, а также системы оповещения. Делегация посетила филиал Республиканского противоэпизоотического отряда, где осмотрела готовность техники к выездам и процесс реагирования на сигнал о вспышках заболевания.


    Кроме того, специалисты выехали в несколько сел двух регионов, где оценили взаимодействие владельцев животных с ветврачами, их осведомленность о признаках ящура, а также провели оценку знаний ветеринаров и мерах, принимаемых при первичной регистрации зараженных животных.


    Группа экспертов также оценила состояние и готовность принятия патологического материала районными и областными ветеринарными лабораториями, ознакомилась с информационной системой идентификации сельхозживотных.

    Вторая группа по классической чуме свиней, в свою очередь, проинспектировала ветеринарную службу Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей. Эксперты ВОЗЖ посетили областные ветеринарные инспекции, личные подсобные хозяйства, а также побывали на пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией.


    По итогам поездки в регионы Казахстана, экспертами ВОЗЖ отмечена слаженная работа ветеринарных служб и их полное оснащение необходимым оборудованием. Вместе с тем, даны соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы специалистов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Серик Жумангарин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    В два раза больше посеют моркови и капусты в СКО
    Сельское хозяйство: мясо индейки больше не будет субсидироваться в РК
    Пересмотреть сроки возмещения затрат по сельхозтехнике предлагает Минсельхоз
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров