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    Эксперты  Sailau Talks-2021 обсудят важность и особенность проходящих выборов

    10 Января 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значимость проходящих сегодня в стране парламентских выборов обсудят различные казахстанские эксперты, такие как, Эмин Аскеров, Талгат Калиев, Расул Жумалы, Александр Данилов, Дастан Кушербаев и другие, передает МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано Казахстанской ассоциацией политических наук при поддержке АО «МИА «Казинформ«.

    Общественные деятели и политологи намерены обсудить особенности парламентских выборов, политические реформы в Казахстане и в целом организацию и проведение избирательной кампании.

    Обсуждаться будет ход голосования и задачи, которые предстоит реализовывать новому составу Мажилиса Парламента РК.

    Трансляция обсуждения экспертов в ходе Sailau Talks-2021 состоится в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 на портале МИА «Казинформ» и аккаунте в Facebook.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы-2021
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