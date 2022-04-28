Эксперты прогнозируют понижение инфляции в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам экономистов с начала лета этого года уровень инфляции в Турции может снизиться, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на главный финрегулятор страны.

По сообщению главы центрального банка Турции Ш. Кавджиоглу, в среднем уровень инфляции в стране на конец 2022 года прогнозируется в значении 42,8 % и на конец следующего года - 12,9 %, а ближе к завершению 2024 года – 8,3 %.

«Уровень инфляции начнет свое логическое понижение после мая. Экономисты предполагают, что этот финансовый показатель может быть даже ниже уровня прогнозного значения. Кроме того, эмиссия банкнот эквивалентных 500 турецких лир и монет в размере 5 лир в этой экономической обстановке не планируется», - добавил он.

Вместе с тем, в марте этого года турецкая неправительственная организация группа исследования инфляции «ENAG» сообщала о годовом уровне инфляции в 142,63 %. Это более чем вдвое превышает официальный показатель института статистики Турции (TÜIK) – 61, 14% за тот же месяц.



