Эксперты подвели итоги развития Алматы за годы независимости

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК в Алматы прошел круглый стол, где эксперты обсудили достижения южной столицы за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча интеллектуалов прошла под председательством заместителя акима Алматы Ильяса Усерова.

Экономическое развитие, инвестиционная привлекательность, а также развитие сфер отечественной науки, образования и культуры. Эти и многие другие вопросы обсуждали ученые, деятели культуры, бизнесмены и представители местных органов власти. В частности, говорили о ярких достижениях алматинцев.

Рассказывая о положительной динамике развития мегаполиса, заместитель акима Алматы Ильяс Усеров отметил, что за годы независимости Алматы укрепился не только в плане экономики, но и приобрел новые черты современного мегаполиса - его украсили сотни социальных и инфраструктурных объектов, новых комфортных общественных пространств.

«Долгий путь к независимости начался именно в нашем городе. Самые знаковые события на пути становления независимого Казахстана неразрывно связаны с Алматы. Здесь приняты важнейшие для страны решения: Декларация о государственном суверенитете, Конституция, утверждены государственные символы, созданы Вооруженные силы, национальная валюта»,- сказал И. Усеров.

Спикер также отметил, что благодаря мудрой политике Первого Президента Алматы демонстрирует позитивную динамику роста и развития. Настоящее и будущее Алматы, провозглашенного Нурсултаном Назарбаевым как «золотая колыбель Независимости»,- результат постоянной заботы и особого внимания Елбасы и Президента Касым-Жомарта Токаева.

«За годы независимости экономика Алматы выросла многократно (ВРП Алматы: 1991 год - 5,5 млрд тенге, 2020 год - 13 546,9 млрд тенге). Алматы лидер по показателю ВВП в стране, а также крупнейший донор государственного бюджета. Опережающий рост экономики города положительно отразился на качестве жизни горожан. За годы независимости увеличилась продолжительность жизни до 75,4 года. Активная роль государства по поддержке мер занятости позволила сократить уровень безработицы. Улучшение условий жизни в Алматы повлияло на рождаемость и приток населения. Особое внимание уделяется транспортной доступности города - с 2000 года в Алматы возвели почти 40 ключевых проектов дорожной инфраструктуры: метро, развязки, тоннели, эстакады. Не меньше волнует алматинцев и социальная инфраструктура. Один из ключевых вопросов - обеспеченность объектами образования. С 1991 года количество дошкольных объектов образования выросло в 2,2 раза с 380 до 825, школ в 1,6 раза с 187 до 300, больниц в 1,6 раза с 58 до 92», - подчеркнул замакима.

Наряду с этим алматинцы гордятся статусом культурной столицы, добавил замакима. На территории города расположены 114 памятников истории и архитектуры местного и 33 республиканского значения.

По словам председателя Общественного совета Алматы Рахмана Алшанова, мегаполис стал подлинным центром развития малого и среднего бизнеса в стране.

«У нас развиты образование и наука, поэтому творческий потенциал горожан значительный, они ищут новые подходы, изучают, внедряют. Хочу напомнить, что все годы независимости мегаполис является донором республиканского бюджета. А это говорит в первую очередь о потенциале его жителей. Мегаполис, несмотря на вызовы времени, продолжает активно развиваться, в частности, и по направлению «город без окраин». Городским акиматом сегодня предприняты значительные усилия и решаются глобальные проблемы мегаполиса», - отметил он.

В свою очередь ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов отметил, что каждый четвертый студент получает образование в Алматы.

«На момент обретения независимости в Казахстане функционировало 61 высшее учебное заведение. Сегодня их уже 125. Из них 39 в Алматы, это 31%. Таким образом, сегодня каждый четвертый студент, второй магистрант и второй докторант учатся в нашем мегаполисе. Всего по республике в вузах обучаются более 604 тысяч студентов, из которых 27%, или 163 тысячи, получают высшее образование в алматинских вузах. Более 35% магистрантов и более 50% докторантов также обучаются в нашем городе. Поэтому Алматы по праву называют центром образования и науки в Казахстане», - сказал спикер.

Об уникальном природном потенциале мегаполиса напомнила заслуженный работник туризма РК Бахыт Оразымбетова.

«Город обладает уникальным природным потенциалом для развития экотуризма, богатым историко-культурным наследием, является финансово доступным и безопасным местом для туризма. За 30 лет Независимости Алматы стал одним из самых развитых мегаполисов в Центральной Азии, где большой рынок с платежеспособным спросом и высоким уровнем доходов. Население Алматинской агломерации - почти 2,8 миллиона человек с потенциалом роста, по прогнозам международных консультантов, почти в 2 раза к 2035 году. Более 70% зарубежных туристов, прибывающих в Казахстан, обязательно посещают наш город», - сказала она в своем выступлении.

По ее словам, сегодня в сфере туризма в Алматы задействованы более 97 тысяч человек. Средняя заработная плата колеблется с 158,6 тыс. до 172,7 тыс. тенге. Только за пять месяцев текущего года объем инвестиций в отрасль туризма составил 40,3 млрд тенге.

Почетный архитектор РК Алтай Сатыбалдиев заявил, что мегаполис остается одним из лидеров не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве.

«С момента независимости город имел несколько этапов развития, и каждый из них характеризовался своими показателями. С начала независимости территория мегаполиса увеличилась в три раза с 19 до 70 тысяч га. В два раза увеличилось население. За этот период появилась почти тысяча километров новых улиц. На 30 увеличилось количество инфраструктурных сетей. Практически заново создана система общественного транспорта, построено метро и многое другое», - рассказал архитектор.