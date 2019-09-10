Эксперты по зеленым финансам собрались на форуме МФЦА в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Второй ежегодный форум зеленого роста Международного финансового центра «Астана» стартовал в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме принимают участие ведущие мировые и отечественные специалисты по зеленым финансам, эксперты, политики, представители бизнеса и государственного сектора. В ходе открытия форума управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов напомнил, что в 2017 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития была принята основополагающая база концепции зеленой финансовой системы для Казахстана. А в июне 2018 года был создан совет МФЦА по зеленым финансам.

«Члены совета сегодня присутствуют, это – мировые лидеры в устойчивом финансировании, которые создают правила игры на уровне глобальной двадцатки. Сегодня МФЦА совместно с международными экспертами работают над созданием регуляторной базы для зеленых финансов в рамках юрисдикции нашего центра. Мы также активно работаем с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов по формированию нового законодательства в части развития зелёного финансирования. Надеемся, что подготовка проекта экологического кодекса, его защита в Парламенте позволит внедрить многие инновации, связанные с индустрией зеленых финансов», - сказал Кайрат Келимбетов, открывая форум в Нур-Султане.

Он также отметил, что центр сотрудничает с государственными и квазигосударственными органами, чтобы обеспечить выпуск первых зеленых облигаций на бирже МФЦА, в том числе суверенных зеленых облигаций. «В рамках развития рынка исламского финансирования мы работаем над выпуском зеленых исламских бумаг или зеленых сукуков. Кроме того, мы ведем активную работу с акиматами города Нур-Султана, Алматы по формированию пула зеленых проектов, для которых можно было бы использовать новые зеленые финансовые инструменты. Мы верим в нашу амбициозную цель, что площадка Международного финансового центра Астана станет лидирующей в сфере зеленых финансов на территории всего центральноазиатского региона. Для этого на нашей площадке созданы все условия. Вы знаете, что в 2017 годы были приняты законодательные поправки на самом высоком уровне», - подчеркнул К. Келимбетов.

Отметим, что МФЦА проводит данный форум совместно с Университетом Цинхуа и Международной финансовой корпорацией при поддержке Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.