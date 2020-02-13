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    Эксперты ООН и ОБСЕ: Казахстан - мировой лидер в сфере репатриации граждан из зон конфликтов на Ближнем Востоке

    13 Февраля 2020, 11:48

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев принял участие в региональной конференции высокого уровня «Иностранные боевики-террористы (ИБТ) – решение современных вызовов», организованной ОБСЕ совместно с Правительством Швейцарии, контртеррористическим управлением ООН и председательством Албании в ОБСЕ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Выступая на первой сессии конференции, Е.Ашикбаев рассказал об усилиях Казахстана по противодействию распространению террористической идеологии в Интернете, а также о поддержке Казахстаном контртеррористических усилий, предпринимаемых в рамках ОБСЕ.

    Учитывая значительный интерес мирового сообщества к осуществленным Казахстаном гуманитарным операциям «Жусан» и «Русафа», заместитель министра выступил в качестве ключевого спикера на сайд-ивенте, посвященном вопросам реабилитации и реинтеграции членов семей ДАИШ (Rehabilitation and reintegration of ISIS Family Members). Он осветил проблемы и вызовы, связанные с возвращением граждан из зон террористической активности, начиная от вопросов документирования детей и заканчивая привлечением передовых практик к работе с возвращенными лицами. Отдельно была отмечена деятельность неправительственного сектора в сфере ресоциализации.


    На полях конференции состоялась встреча Е. Ашикбаева с помощником Генерального секретаря и исполнительным директором исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, с которой были обсуждены дальнейшие практические шаги по сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, включая конкретные проекты и мероприятия по обмену опытом и лучшими практиками.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Ближний Восток
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