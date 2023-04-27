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    Эксперты назвали число смертей в Казахстане из-за загрязнения воздуха

    27 Апреля 2023, 14:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Из-за загрязненного воздуха Казахстан ежегодно теряет 2,5 миллиардов долларов. Такую статистику, ссылаясь на прошлогодние исследования, в ходе 12-ой международной конференции по здравоохранению в Бишкеке привела председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Айгуль Соловьева на международной конференции по здравоохранению в Бишкеке, где участвуют эксперты из 15 стран, рассказала о влиянии загрязнения воздуха на организм человека.

    По ее словам, воздействие на здоровье от загрязнения воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму и ухудшение существующих респираторных и сердечных заболеваний и рак легких.

    «Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха в 2019 году привело к гибели около 8,8 миллиона человек по всему миру. По данным ученых Техасского университета в Остине, глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на один год», - сказала она на конференции Health International Conference.

    Спикер также привела другую статистику. Так, по данным Всемирного банка, загрязнение воздуха только в четырех областях Казахстана: Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ежегодно вызывает 1016 новых случаев хронического бронхита, 2040 госпитализаций, более 40 тысяч обращений за скорой медпомощью, 2848 преждевременных смертей, 2665 смертей от сердечно-легочных заболеваний, 183 смерти от рака легких.

    «Ущерб из-за воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения в некоторых городах в 2011 году, без учета преждевременной смерти, вызванной загрязнением атмосферное воздуха, составил в Алматы 486 млн, в Павлодаре 181 млн, Усть-Каменогорске - 157, Темиртау - 154 млн долларов. Республиканский ущерб из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха составляет 2,5 млрд долларов ежегодно, это 1,7% ВВП», - отметила она.

    Айгуль Соловьева считает, что предоставление населению качественной и достоверной экологической информации должно стать одним из основных направлений политики в области охраны окружающей среды.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Экология Здравоохранение Кыргызстан
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