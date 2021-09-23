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    Эксперты Казахстана и России обсудили трансграничные угрозы религиозного экстремизма

    23 Сентября 2021, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла международная экспертная площадка «Трансграничные угрозы религиозного экстремизма: взгляд из Казахстана», организованная Гражданским альянсом Казахстана и российской Автономной некоммерческой организацией «Содружество народов Евразии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В работе экспертной площадки приняли участие председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, представители научно-экспертного сообщества, традиционного духовенства, также ведущие эксперты в сфере профилактики религиозного экстремизма Казахстана и России.

    В своем приветственном слове Ержан Нукежанов подчеркнул, что вопросы профилактики угроз распространения международного терроризма и экстремизма, укрепления безопасности внутри страны и за ее пределами, будут и дальше ключевыми приоритетами сотрудничества между Казахстаном и Россией.

    Он также отметил, что многообразие и масштабность террористических угроз требует постоянного совершенствования подходов к сохранению стабильности и безопасности граждан обеих стран.

    В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями, также экспертами предложены наиболее приемлемые и эффективные методы противодействия распространения религиозного экстремизма и терроризма.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Россия Общество Международная деятельность РК
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