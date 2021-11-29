Эксперты из Германии обсудили казахстанскую модель межконфессионального развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол на тему «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии», организованный Посольством Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия при содействии Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, состоялся формате видеоконференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дискуссиях приняли участие заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Бауыржан Бакиров, председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев, член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК, президент международной ассоциации «Мир через культуру» Толеген Мухамеджанов, руководитель отдела по делам религии в международной политике Министерства иностранных дел ФРГ Эбба Шоль, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра «Фонд науки и политики» Сабина Ридель, а также эксперты, журналисты, представители неправительственных структур РК и ФРГ, общественные деятели.

В своей речи Посол Казахстана в Германии Даурен Карипов рассказал о традициях межэтнической и межконфессиональной толерантности в Казахстане и разъяснил основные направления постоянной работы государства по обеспечению соблюдения религиозных свобод граждан.

«Проведенные и проводимые во всех сферах жизни нашей страны реформы в корне изменили общество – мы отмечаем 30-летие своей Независимости как сильное государство и единый народ. За это время наша республика добилась значительных успехов в политическом и социально-экономическом развитии, а также возрождении своего богатого духовно-культурного наследия», - отметил дипломат.

В свою очередь, председатель правления Центра Н. Назарбаева Булат Сарсенбаев особо подчеркнул роль в укреплении межконфессионального диалога в Казахстане и по всему миру Елбасы Нурсултана Назарбаева, который инициировал значимую и авторитетную площадку – Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый с 2003 года, в том числе с участием представителей немецких религиозных общин.

«Взяв курс на модернизацию и развитие принципов духовной дипломатии, Казахстан твердо закрепил свои позиции на международной арене. Ярким подтверждением этому стали глобальные инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, которые не только обеспечили узнаваемость страны и заложили фундамент доверия к Казахстану как к новому члену мирового сообщества, но также внесли значительный вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности, в продвижение межконфессионального и межрелигиозного диалога в мире», - сказал председатель правления Центра.

Следует отметить, что благодаря государственной политике страны, направленной на обеспечение свободы вероисповедания, сегодня Казахстан является безопасным и комфортным домом для более 3800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более 100 этносов.

В продолжение мероприятия приглашенные эксперты обменялись мнениями по таким темам, как национальная идентичность, межрелигиозные и межкультурные отношения, а также сопоставили историю государственно-церковных отношений в Германии с моделями развития в современном казахстанском обществе и других странах. В частности, профессор С. Ридель и научный сотрудник немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований Б. Эшмент сошлись в общем мнении по поводу значимости межконфессионального и межэтнического диалога, основанного на светском характере государства, финансовой независимости религиозных организаций, взаимном уважении, плюрализме и толерантности, для формирования прочной общеказахстанской идентичности среди различных этнорелигиозных групп Казахстана.

«При том, что связанные с религией вопросы рассматриваются как личное дело каждого, представители различных этносов идентифицируют себя как казахстанцы», – резюмировала результаты своего недавнего исследования Б.Эшмент.

Напомним, круглый стол был организован в поддержку реализации инициатив руководства Казахстана по продвижению целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Предстоящее VII заседание Съезда на тему «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период» состоится 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане.