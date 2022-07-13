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    Эксперты центра по вопросам соцзащиты Евросоюза прибыли в Казахстан

    13 Июля 2022, 22:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстан для обмена опытом прибыли представители экспертного центра Европейского союза по вопросам занятости населения, охраны труда и социальной защиты «Socieux+», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Бельгии.

    «Socieux+» – механизм сотрудничества между общественностью и социальными партнерами в Евросоюзе. Экспертный центр, который создан и финансируется Евросоюзом, также мобилизует европейский общественный опыт для дальнейшего обмена с коллегами за пределами ЕС в более чем 155 странах мира.

    Во время визита экспертов «Socieux+» в Казахстан с 11 по 22 июля, они посетят различные учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей в Нур-Султане и Акмолинской области. Ведущие специалисты ЕС в области социальной защиты проведут рабочие встречи с казахстанскими коллегами для ознакомления их с соответствующим опытом и практикой Европейского союза.

    «В рамках совместной работы Уполномоченного по правам ребенка в РК, фонда «Дом мамы» и фонда «Позитиф Умүт» в нашу страну приехали эксперты SOCIEUX+: адъюнкт-профессор социальной работы Загребского университета, эксперт по уходу за детьми Люсия Веймелка, а также эксперт по правам детей, социальный работник Анна Обрадович. Работа будет идти в течение двух недель. Сегодня прошла расширенная встреча с представителями госорганов РК, НПО, ЮНИСЕФ и нашими казахстанскими экспертами», - сообщила на своей странице в сети Instagram Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.

    По итогам совместной работы эксперты должны дать рекомендации по внедрению института профессиональных приемных семей в Казахстане.


    Фото: storage.myseldon.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Общество Сотрудничество
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