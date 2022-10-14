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    Экспертизу после гибели сайгаков проведут в ЗКО

    14 Октября 2022, 10:22

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - После гибели пяти сайгаков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области проведут экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября инспекторы ЗРФ «ПО» Охотзоопром» нашли две тушки сайгаков с рогами (1 тушка скелетированная, 1 тушка целая) на территории местности Конырат и еще 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами и 1 самка) обнаружили на территории местности Жигер Тауского сельского округа, Жанибекского района, Западно-Казахстанской области.

    «На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района полицейские и ветеринарные специалисты взяли пробу на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки уничтожили на территории скотомогильника», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Фото: t.me/EcologyofQazaqstan
    Западно-Казахстанская область Экология Регионы Минэкологии Животные Сайгак
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