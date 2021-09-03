Экспертизу будут проходить «шумные» автомобили в Алматы
АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Алматы «шумные» автомобили будут направлять на экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Минувшей ночью на дорогах Алматы выявлено 63 нарушения, связанных с незаконным переоборудованием транспортных средств, с использованием резонаторов и прямотоков.
«Сумма штрафа, наложенного в отношении любителей шумной и быстрой езды, составил 1 миллион 800 тысяч тенге. На штрафную стоянку водворено 4 автомашины, у 59 автовладельцев изъяты государственные регистрационные номерные знаки, которые будут возвращены после устранения недостатков», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.
Всего с начала года за незаконное переоборудование транспортных средств, использование резонаторов и прямотоков, нарушающих покой граждан, к административной ответственности привлечено около двух тысяч человек. Они оштрафованы на сумму свыше 91 миллиона тенге.
«Необходимо отметить, что выявляются факты, когда злостные нарушители тщательно скрывают тумблер переключения выхлопной системы, создающий ревущий эффект. В таких случаях автомототранспортное средство направляется на экспертизу, возмещение расходов за проведение исследования возлагаются на владельца ТС», – резюмировал Алмасбеков.
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