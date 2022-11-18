Эксперт в области международных коммуникаций прочитал лекцию столичным студентам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опытный стратег в области международных коммуникаций, основатель и управляющий директор Borderless Consulting Group Чарльз Маклин прочитал лекцию студентам КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева. Темой его лекции стал меняющийся Казахстан в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чарльз Маклин – опытный стратег в области международных коммуникаций, который помог многим Правительствам сформировать политические программы и стратегии. В период с 2010 по 2014 годы работал в Правительстве Казахстана. Свою карьеру он начал в качестве иностранного корреспондента NBS News, прежде чем заняться стратегическими коммуникациями в 1990-х годах. За свою карьеру в журналистике он работал в 80 странах. В разные годы трудился в глобальных PR-компаниях, занимал должность директора по коммуникациям и связям с общественностью Всемирного экономического форума.

В ходе встречи со студентами почетный гость признался, что его впечатлило оснащение университета.

«На прошлой неделе у меня была отличная возможность пройтись по университету. Вы должны понимать, насколько вам повезло учиться в таком замечательном месте. Для меня огромная честь находиться здесь. Я был впечатлен вашим кампусом, потому что он очень хорошо оснащен. Если бы в моей молодости был такой университет, я был бы самым счастливым человеком», - поделился Чарльз Маклин.

Он также искренне поблагодарил организаторов за теплую встречу.





«Действительно, очень рад находиться в Казахстане. Уже имею опыт работы с Казахстаном и хочу отметить, что многое изменилось с тех пор, начиная от Правительства и заканчивая политической ситуацией. Вижу положительные изменения. Если даже сравнивать ту картину Казахстана, которая была в 2014 году и если смотреть на всю ситуацию сейчас, многое изменилось и меняется лишь к лучшему. Сегодня буду акцентировать внимание на повестке дня, на то, как важно информировать население. Когда мы говорим о политических изменениях в стране, необходимо доносить точную и понятную информацию для жителей. Мы можем говорить о каких-то изменениях, об имплементации новой политики, однако, если люди не до конца понимают, к сожалению, это не будет увенчано успехом», - рассказал Чарльз Маклин.

Спикер отметил, что Казахстан использует наиболее известные средства коммуникации.

«Когда говорим про повестку, мы должны помнить, что это не пропаганда, а инструменты, которые мы используем, чтобы у людей сложилось правильное понимание. Когда у людей будет правильная картина, тогда они с высоким энтузиазмом могут принять эти изменения. Были изменения, которые полностью поменяли наше восприятие телевидения людьми того контента, который транслируется по телевидению. Это уже не те архаичные телеканалы со старым типом трансляции. Это уже новые прогрессивные инструменты коммуникаций, которые нужно использовать для благих целей. Мне очень нравится тенденция к изменению и к тому, как мы адаптируемся к нему», - добавил Чарльз Маклин.

Заместитель председателя правления КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева Ерболат Мухамеджан отметил, что общественные лекции проводятся в стенах университета постоянно. Чарльз Маклин стал пятым гостем общественной лекции. Ранее на этой площадке перед студентами выступали министр просвещения Асхат Аймагамбетов, известный экономист Олжас Худайбергенов, эксперт Всемирного банка Дэниел Бэстли.

«Такие публичные лекции проводятся в стенах крупных мировых университетов. Мы тоже решили не отставать от этого тренда. На этих публичных лекциях каждый человек может получить ответ на свой вопрос. Лекции проводятся постоянно. Каждую пятницу желающие могут послушать лекции видных политических, общественных деятелей. Конечно же, спикеры и темы разные. Тем не менее, стараемся акцентировать внимание на образовании, науке, политике, международном сотрудничестве. Многие хорошо знают Чарльза Маклина. Когда он работал в Казахстане, он выдвинул идею о создании Службы центральных коммуникаций. Он внес весомый вклад в коммуникации», - сказал Ерболат Мухамеджан.

По его словам, лекция посвящена англоязычной аудитории, так как именно она проявила больший интерес. Однако были и русскоговорящие студенты, которые заинтересовались лекцией. Поэтому организаторы обратились за помощью к переводчикам.

«Хотим, чтобы как можно больше людей послушали лекции. Поэтому все ранее проведенные публичные лекции загрузим в You Tube, чтобы каждый желающий может послушать наши лекции», - добавил Ерболат Мухамеджан.



