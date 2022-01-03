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    Эксперт в нефтегазовой отрасли прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ

    3 Января 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В декабре, полагая, что могут возникнуть сложности с тем, что цена будет очень сильно эскалировать вверх, мы внесли изменения в приказ. Буквально это было 31 декабря, и мы ограничили этот рост шага во время торговли на площадках с 10% до 3%», - пояснил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

    Эксперт, экономист Нуржан Бегалин отметил, что вопрос о переходе от регулирования к либерализации изначально предполагал, что нужно создать такой механизм, к которому меньше всего будет претензий с точки зрения прозрачности.

    Эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов также прокомментировал вопрос по поводу информирования населения и росте цен на сжиженный газ.

    «Сегодня некоторые СМИ озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности это не так, 60 тенге за литр - там в этом году таких цен не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге, и это касается в целом по стране. С момента либерализации рынка цены постепенно росли, и я думаю, те, кто интересовался, могли прочитать аналитику, экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому тезис о том, что цены неожиданно там после Нового года выросли в два раза - это некорректно», - добавил Олжас Байдильдинов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Экономика Цены и тарифы Мангистауская область
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