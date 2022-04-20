Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

    20 Апреля 2022, 15:00

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это - естественный процесс эволюции. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает МИА «Казинформ».

    «Мутации коронавируса не закончатся ни на «омикроне», ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов», - подчеркнул он.

    По данным Роспотребнадзора, за 15-ю неделю 2022 года доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России выросла до 97,5%. При этом доля дельта-штамма сократилась до 0,5%.

    Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов 13 апреля сообщил, что более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом приходится на подвид омикрон-штамма ВА.2 или «стелс-омикрон». При этом случаев заражения сублиниями омикрон-штамма BA.4 и BA.5 в РФ не обнаружено.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду