Эксперт назвала наиболее перспективные сферы для сотрудничества с Германией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт отдела социально-политических исследований, Казахстанского института стратегических исследований Жанар Тулиндинова прокомментировала итоги официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе визита Глава государства провел плодотворные переговоры с политическим руководством страны и немецким бизнесом, придадут новый импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству», - сказала Жанар Тулиндинова.

Эксперт отметила, что в 2018 году взаимный товарооборот между Казахстаном и Германией достиг исторического максимума в 5,1 млрд евро, инвестиции немецкого бизнеса в Казахстан за последние 14 лет составили почти 5 млрд долларов – Германия занимает 12 место по объемам инвестиций в казахстанскую экономику. В Казахстане действует 900 предприятий с немецким капиталом.

«Однако в нынешнем году наблюдается снижение показателей взаимной торговли, в основном за счет сокращения поставок казахстанской нефти на немецкий рынок. Для этого есть объективные предпосылки – Германия совершила «энергетический поворот», выведя возобновляемые источники энергии на первое место в энергобалансе. Соответственно, эта крупнейшая экономика ЕС снижает поставки ископаемых энергоносителей – нефти, газа, угля, что вносит коррективы во взаимную торговлю с экспортерами углеводородов, в том числе Казахстаном.

Это указывают на необходимость диверсификации казахстанского экспорта в Германию, создания совместных проектов в обрабатывающем секторе», - добавила Жанар Тулиндинова.

Она также сообщила, что 80% немецких инвестиций в казахстанскую экономику приходится на несырьевые отрасли.

«С учетом этого очевидно, что в стратегии Казахстана на диверсификацию источников инвестиций, Германии будет отведена особая роль. Поскольку инвестиции из этой страны – это, прежде всего, передовые технологии, причем, прежде всего, в обрабатывающие сектора.

Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил немецким бизнесменам особые условия работы в Казахстане, а также пригласил их принять участие в работе Международного финансового центра «Астана», - подчеркнула Жанар Тулиндмнова.

Наиболее перспективными, как отметила эксперт, выглядят совместные проектов в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта. В частности, Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством Volksvagen AG, предложив ведущему немецкому автомобильному концерну инвестировать в Казахстан. Также Глава государства провел переговоры с генеральным директором компании Baumann Gmbh, реализующей инвестиционный проект в сельскохозяйственной сфере в Алматинской области. Обсудил с представителем компании Deutsche Bahn AG, основного железнодорожного оператора Германии, вопросы сотрудничества в транспортной сфере в части улучшение качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане.

Также Президент провел переговоры с руководством компании по производству сельскохозяйственной техники «CLAAS Group», химической компании «Linde AG», «Schaeffler Group», производящей комплектующие для автомобилестроения и др.

Фото: www.kisi.kz