Эксперт: Ключевой момент любой переписи – верификация и актуальные данные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По последним данным Бюро национальной статистики свыше 302 тысяч респондентов прошли перепись онлайн. Как известно, эта масштабная работа должна была проводиться еще в прошлом году, однако в связи с распространением коронавируса сроки отодвинули на год. По словам эксперта, директора Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибека Тажибаева, ключевой момент любой переписи – верификация и актуальные данные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предыдущая перепись населения проводилась в 2009 году. Уже больше 10 лет прошло с момента предыдущей переписи, поэтому для эффективного управления государством, эффективного планирования, принятия верных, управленческих и системных решений для развития общества очень важно принимать решения, опираясь на актуальные данные. Перепись должна была пройти еще давно, но, к сожалению, ситуация с пандемией сдвинула все планы и сроки, поэтому для государства, в первую очередь, эффективного управления государством, принципиальное значение имеет обладание актуальными данными. За последние десять лет не только Казахстан, но и все человечество кардинально изменилось. Поэтому каждому казахстанцу важно максимально ответственно подойти к вопросам переписи, всем будет лучше», - прокомментировал эксперт.

По его словам, ключевой момент любой переписи – верификация и актуальные данные.

«Поэтому необходимо проводить перепись в два этапа. Лично у меня, как у эксперта, этот момент не вызывает никаких сомнений. Это направлено для того чтобы привнести больше актуальной информации», - добавил спикер.

Принципиально важными вопросами Алибек Тажибаев отметил темы, связанные с использованием языка, языка обучения, повседневного общения.

«Необходимо принимать правильные меры относительно проживания людей. Также следует корректно и точно отвечать на вопросы, чтобы у местных органов самоуправления была актуальная информация о том, сколько людей проживают в этих регионах, чтобы они могли принимать правильное решение, касающееся социальной поддержки, выделения достаточных средств, чтобы поддержать социальные вопросы, которые развиваются в том или ином регионе. Поэтому принципиально важны в рамках этой переписи вопросы, которые помогут эффективно развивать социальные темы, экономику Казахстана и вопросы межнационального сотрудничества, диалога, взаимопонимания», - рассказал спикер.

Как для эксперта, в том числе в сфере управления, принципиально важным, по его словам, является принятие правильных, осознанных и эффективных управленческих решений на уровне государства, в системе государственного управления, необходимо обладать актуальными данными для принятия правильного решения.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.