Эксперт КИСИ: Защита конституционных положений является общей задачей всех казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Защита конституционных положений является важнейшей общей задачей всего казахстанского общества. Так считает старший научный сотрудник Отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анастасия Решетняк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной Закон страны – Конституция Республики Казахстан – 30 августа 2020 года отмечает свой 25-й юбилей. Став вторым основополагающим документом молодого государства (первая Конституция РК была принята в 1993 году), она окончательно утвердила базовые принципы развития государственности и общественных отношений. Так, именно в нынешней Конституции было закреплено разделение Парламента на две палаты – Сенат и Мажилис, произошло распределение законодательной функции между Президентом, Правительством и депутатами Парламента, были упразднены Верховный Совет, конституционные и арбитражные суды. Конституция РК в первом разделе фиксирует то, каким государством утверждает себя Казахстан: «демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Именно на этих основах зиждется наша страна», – сказала А. Решетняк.

Эксперт отметила, что в первом разделе также закреплены положения о народе как единственном источнике власти; действующем на территории страны праве; признании идеологического и политического разнообразия; рамках деятельности общественных объединений; защите государственной и частной собственности; государственном и официальном языках; государственных символах. Другие разделы Основного Закона посвящены правам и обязанностям граждан, полномочиям Президента, Парламента, Правительства, Конституционного совета, судебной системы, органов местного самоуправления. Завершается Конституция разделом «Заключительные и переходные положения».

По словам А. Решетняк, в Основном Законе также содержатся статьи, определяющие внешнеполитическое позиционирование страны, главным из которых являются, конечно, гарантии обеспечения целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории страны. Это означает, что Казахстан не может уступить часть территории другому государству; захват, присоединение или раздел страны – незаконны и недопустимы; местные органы власти не имеют права в одностороннем порядке ставить вопрос о выходе из состава страны. Согласно пунктам 3 и 4 статьи 4 Конституции, международные договоры, ратифицируемые Казахстаном, имеют приоритет перед национальным законодательством и подлежат обязательной ратификации, с последующей официальной публикацией. Это означает, что при возникновении юридических коллизий решение будет приниматься в соответствии с международными нормами. В 1993 году Казахстан присоединился к Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года, согласно которой международные договоры не имеют обратной силы и начинают применяться лишь с момента их ратификации каждым государством.

«Обеспечением реального суверенитета и национальной безопасности объясняются требования пунктов 4 и 5 статьи 5, согласно которым в стране не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, равно как и зарубежное финансирование соответствующих институций Казахстана. Деятельность иностранных религиозных объединений при этом разрешена, но строго регламентируется. Эти требования содержатся в национальном законодательстве многих зарубежных стран и направлены на то, чтобы обеспечить независимое развитие общественных взаимоотношений на территории государства, не допустить внешнего влияния на политическую повестку в Казахстане. То, как Казахстан позиционирует себя на международной арене, отражено в статье 8 Конституции: «Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой вооружённой силы». Именно на этих принципах в течение десятилетий строится внешняя политика нашей страны – от отказа от ядерного арсенала до интеграционных инициатив и развития потенциала миростроителя, посредника в международных конфликтах», – сообщила эксперт.

В отношении защиты прав и свобод казахстанцев, находящихся за пределами страны, А. Решетняк отметила, что согласно статье 11 Конституции, гражданам РК гарантированы защита и покровительство за рубежом. Не допускается выдача гражданина РК иностранному государству, помимо случаев, когда это регламентируется международными договорами, ратифицированными нашим государством.

«При том, что Конституция РК была разработана на основе передовых аналогичных документов в мире, с учётом местного контекста, требования времени резонно приводят к необходимости модернизировать Основной Закон. Так, изменения в Конституцию РК были внесены в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. Изменения коснулись процессуальных вопросов – функций и полномочий Президента, Парламента, придания политического веса такому важному для страны институту, как Ассамблея народа Казахстана, изменение роли Совета безопасности. В 2017 году были внесены поправки, обеспечивающие правовую основу для деятельности Международного финансового центра «Астана». Вносимые изменения фиксируют процесс «взросления» казахстанского общества. Поправки последних лет существенно сокращают полномочия Главы государства в пользу Правительства и Парламента, одновременно расширяя компетенции Конституционного совета», – сказала А. Решетняк.

По ее мнению, последние поправки позволяют формировать более устойчивую систему сдержек и противовесов, увеличивают прозрачность и подотчётность деятельности отдельных ветвей власти и, в конечном счёте, закладывают основу для последующей трансформации в президентско-парламентскую республику.

«Конституция Республики Казахстан – это документ, на основе которого выстраивается повседневная, общественная и профессиональная жизнь каждого гражданина нашей страны. Именно поэтому защита конституционных положений, начиная от прав и свобод человека и гражданина и заканчивая соблюдением законности деятельности уполномоченных органов власти, является важнейшей общей задачей всего казахстанского общества», – заключила А.Решетняк.