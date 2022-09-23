Эксперт: Казахстан – открытая страна, соблюдающая международное право

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заведующий отделом политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Тохтаров прокомментировал ситуацию с массовым приездом граждан РФ в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приезд российских граждан в Казахстан вызвал много вопросов, но не нужно беспокоиться об этом. Назову несколько причин. Во-первых, миграция находится на контроле Пограничной службы КНБ РК и миграционной службы МВД РК. Ни один гражданин не может покинуть страну без разрешения Пограничной службы своей страны. Никто не может въехать в Казахстан без разрешения нашей Пограничной службы. Кроме того, у всех иностранных граждан есть обязательства, несоблюдение которых может привести к наказанию в соответствии с законом», - сказал Ермек Тохтаров в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Во-вторых, по его словам, существуют определенные правила пребывания граждан России в Казахстане.

«Они не должны находиться в Казахстане более 90 дней, по истечении которых они должны либо выехать, либо получить разрешение на временное проживание. Правоохранительными органами разработан механизм взаимодействия с иностранными коллегами и в случае нарушения правил пребывания иностранцев могут быть приняты меры вплоть до депортации», - отметил эксперт.

В-третьих, говорит он, Казахстан – открытая страна, соблюдающая международное право и имеющая собственное законодательство по вопросам миграции.

«Каждый человек имеет право свободно передвигаться по земле. Люди могут приезжать в Казахстан в целях туризма и работы. В их стране предусмотрены различные виды наказания для тех, кто отказывается от закона. Существуют также межгосударственные соглашения о выявлении и возвращении скрывшихся от закона граждан в их государства. Поэтому все миграционные потоки четко контролируются, есть правила пребывания иностранцев, есть механизмы профилактики правонарушений. В таких случаях важно доверять официальной информации от государственных органов», - добавил спикер.

Фото: kisi.kz











