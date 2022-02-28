Эксперт ИМЭП: Диверсификация – мощный фактор повышения эффективности казахстанской экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Диверсификация с акцентом на сильный производственный сектор – мощный фактор повышения эффективности казахстанской экономики. Так считает эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале января объявил о начале строительства «Нового Казахстана» и обозначил ряд мер, направленных на решение накопившихся социально-экономических проблем. Одним из важнейших направлений экономических реформ является системная индустриализация и создание новых рабочих мест. Как показывает международная практика, именно сильный производственный сектор служит фактором устойчивого развития экономики. Через расширение производства, в том числе, решается задача создания качественных рабочих мест. Важно отметить, что усиление индустриальной политики позволит не только снизить сырьевую зависимость казахстанской экономики, но и обеспечить ее более высокую устойчивость к внешним экономическим вызовам», – сказал А.Токтушаков.

По мнению эксперта, в условиях сохраняющейся пандемии повышение доли собственного производства также выступает немаловажным фактором, способствующим более эффективному преодолению экономикой негативных последствий распространения вируса.

При этом, как считает А.Токтушаков, в рассматриваемом контексте неслучайными является заявление Президента о приоритетности на сегодняшний день подготовки технических специалистов. Для этого, в частности, было поручено открыть в Казахстане филиалы ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Можно отметить, что прошлый год с точки зрения показателей в производственном секторе является относительно благоприятным. Так, по официальным данным, в 2021 году объёмы промышленного производства выросли на 3,8%, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 5,5%, и ключевым фактором положительных изменений стала высокая инвестиционная активность в несырьевых секторах.

«Важность осуществления диверсификации и создания новых рабочих мест была обозначена в рамках программы действий Правительства Казахстана, представленной 8 февраля на расширенном заседании Кабинета министров. Так, в рамках проведения дальнейшей индустриализации Правительством предусмотрена реализация 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге. Планируется, что через выполнение данных проектов к 2025 году будут созданы более 46 тысяч постоянных рабочих мест», – отметил эксперт.

По его словам, особого внимания заслуживает разрабатываемая Правительством комплексная программа по развитию МСБ вокруг крупных предприятий металлургии, машиностроения и строительной отрасли. Данная программа должна стать важным элементом индустриальной политики и заложить основу для развития массового предпринимательства в новых экономических условиях.

«В целом, Президентом Казахстана К.Токаевым было заявлено, что в рамках диверсификации экономики к 2025 году в два раза должен вырасти несырьевой экспорт Казахстана, что позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Таким образом, диверсификация с акцентом на сильный производственный сектор – это мощный фактор повышения эффективности казахстанской экономики. Развитие данных направлений является одной из первостепенных задач с точки зрения проведения системных экономических реформ, обозначенных Главой государств», – заключил ученый.

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