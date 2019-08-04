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    Эксперт ESPN назвал следующего соперника Головкина

    4 Августа 2019, 05:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль полагает, что следующим соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина станет украинец Сергей Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Головкин теперь определенно может сразиться с Деревянченко 5 октября. Как ты считаешь, это возможно?» — спросил Рафаэля в твиттере один из болельщиков.

    «Да, скорее всего, этот бой будет», — ответил ему Дэн.

    Если бой Головкин — Деревянченко состоится, на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который до этого принадлежал мексиканцу Саулю Альваресу. «Канело» освободил его как раз из-за отказа от обязательной защиты против Деревянченко.

    Автор:

    Спорт Головкин
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