Эксперт дал разъяснение по некоторым новеллам выборного законодательства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления Института законодательства и правовой реформы РК, кандидат юридических наук Каспийского университета Алипаша Караев разъяснил некоторые новеллы выборного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане идет активная работа по обновлению избирательного законодательства. Особую актуальность в этом отношении представляют вопросы, связанные с обеспечением открытости процесса голосования, вовлечением в этот процесс новых политических партий, граждан и институтов гражданского общества.

Алипаша Караев отметил, что для приведения выборного законодательства в соответствие с потребностями правового развития и общей логикой правового регулирования электоральных процессов, предложено введение института аккредитации национальных наблюдателей.

«Четкое законодательное урегулирование деятельности национальных наблюдателей с ясно прописанными правами и обязанностями позволит определить их правовой статус, а также предоставит законную возможность проводить наблюдение за ходом голосования. Примечательно также, что согласно Декларации ООН «О принципах международного наблюдения за выборами» государство гарантирует аккредитацию для всех лиц или других участников по наблюдению за выборами, не ограничивая их деятельность», - отметил он.

Спикер также заметил, что институт аккредитации наблюдателей – весьма распространенная международная практика. Она предусмотрена законодательством многих зарубежных стран и не вызывает каких-либо нареканий со стороны гражданского общества.

«Введение института аккредитации важно с точки зрения обеспечения профессионального и ответственного наблюдения за выборами. Ее введение позволит на законодательной основе выстроить отношения наблюдателей с другими участниками избирательного процесса. Необходимо также отметить, что основные принципы аккредитации национальных наблюдателей заложены пунктом 1.4. Руководящих принципов в отношении международно-признанного статуса наблюдателей на выборах, утвержденными Советом по демократическим выборам на 31-ом заседании 10 декабря 2009 года и Венецианской комиссией на 85-ой пленарной сессии 11-12 декабря 2009 года», - констатировал эксперт.

В процессе совершенствования избирательного права, предлагается также усилить нормы, не допускающие какое-либо иностранное участие (вмешательство) в выборный процесс.

«Опыт организации и проведения выборов в Казахстане показывает, что выборы в нашей стране проходили без прямого вмешательства в выборный процесс. Однако это не означает, что такое положение дел может существовать всегда. Поэтому нормы, устанавливающие дополнительные требования в части финансовой отчетности скорее носят превентивный характер и направлены на снижение возможных рисков в этой сфере. Обеспечение максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или средства массовой информации направлены на поддержание внутриполитической стабильности и защиты национальных интересов», - сказал А.Караев

По его словам, действующий Конституционный закон «О выборах» содержит нормы, устанавливающие запрет для иностранных граждан вмешиваться в выборный процесс, а именно пункт 1 статьи 27 гласит: «Иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую и (или) способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах». Аналогичные нормы предусмотрены и пунктом 3 статьи 33. Так, Законом «О политических партиях» также установлен запрет на членство в партии иностранцев, лиц без гражданства (статья 8). Не допускаются пожертвования в пользу политических партий от иностранных юридических лиц и иностранных граждан (статья 18). Схожие нормы содержатся в законах практически всех современных государств.

«При любом финансирование иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями, принятии политической партией пожертвований, законом предусмотрена ликвидация политической партии (статья 14). В этой связи полагаем, что принятие поправок в выборное законодательство соответствует логике и векторам правового развития нашей страны на современном этапе», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в целях единого правового регулирования в рамках поправок в Конституционный закон «О выборах» предлагается аккредитация национальных наблюдателей.



