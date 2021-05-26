Эксперт: Азербайджан – это часть Центральной Азии на Кавказе

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия Азербайджана 26 мая прошла международная научная конференция, посвященная роли Великого шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на мероприятии «Великий Шелковый путь и Тюркский мир» прошла презентация книг «Азербайджан на Шелковом пути», изданных по инициативе и при поддержке фонда на английском и русском языках. Издание книги является первой частью реализуемого фондом масштабного международного проекта «Тюркоязычные государства на Великом Шелковом пути».

В мероприятии приняли участие директор фонда Гюнай Эфендиева, первый заместитель министра культуры Азербайджана Вакиф Алиев, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, послы стран-членов и наблюдателей организации, ученые и представители научной интеллигенции.

По словам научного руководителя и редактора книги - доктора исторических наук, профессора, заместителя директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана Шахина Мустафаева, целью проекта является анализ тысячелетней истории Азербайджана на фоне его связи с маршрутами Шелкового пути.

«Наши исследования показали, насколько Азербайджан историческими, культурными и этническими корнями связан с Центральноазиатским регионом, в том числе с Казахстаном. Исторически это был единый регион, я всегда называл Азербайджан частью Центральной Азии на Кавказе.

Этот проект дает нам возможность на фоне исторических событий проследить интегрированность тюркского мира, его участие и роль в мировой истории. Тюркские страны в течение многих столетий играли роль связующего звена между восточными и западными цивилизациями и культурами», - отметил профессор.

Ш. Мустафаев добавил, что сегодня наблюдается возрождение нового Шелкового пути. Реинтеграция тюркских народов происходит благодаря инициированию многочисленных проектов инфраструктурного и транспортного характера.

«Они способствуют тому, что тюркские народы и независимые государства становятся ближе друг к другу. У нас появляется возможность для экономической, культурной и политической интеграции, взаимопомощи. Я думаю, что в глобализирующемся современном мире это очень важно для развития наших стран и народов. Азербайджан очень заинтересован в участии в международных проектах, особенно связанных с Шелковым путем. В рамках проектов ЮНЕСКО по Шелковому пути сегодня мы работаем с нашими коллегами из Средней Азии, в том числе из Казахстана», - резюмировал спикер.

В свою очередь, глава казахстанской дипмиссии в АР С. Абдыкаримов отметил, что реализация многочисленных проектов в Казахстане в рамках программы «Нурлы жол» и китайского проекта «Один пояс - один путь» будет и дальше развивать идею Великого Шелкового пути, способствуя укреплению экономических и культурных связей между Европой и Азией.

В ходе конференции участники обсудили роль Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами и продвижении историко-культурного наследия, обычаев и традиций тюркоязычных народов.

В завершении президент фонда Г. Эфендиева от имени организации поблагодарила ученых и представителей научной интеллигенции, внесших вклад в данное направление, и вручила им благодарственные грамоты. Конференция прошла в соответствии с условиями пандемии.



