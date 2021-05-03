Эксперт: АНК стала формулой успеха в обустройстве жизни в условиях многонациональности

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана стала формулой успеха в обустройстве жизни в условиях многонациональности и полиэтничности. Такое мнение высказал эксперт, политолог, старший консультант Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Мохсен оглу Аббасов. передает МИА «Казинформ».

« Ассамблея народа Казахстана - это работающая модель, регулирующая межнациональные и межрелигиозные отношения в одном из многонациональных и полирелигиозных обществах, к которым относится современное казахстанское общество. Оно родилась в самое ответственное время, когда не стало Советского Союза, и бывшие союзные республики разошлись по национальным квартирам. В то время потерпели крах советские идеологемы о пролетарском интернационализме, дружбе народов, фактические игравшие роль скрепов, на которых держалась советская система.

Великая и единая общность под названием «советский народ» по сути оказалась фикцией, и в разгар горбачевских реформ началось брожение на почве межнациональных отношений. Обострение армяно-азербайджанских отношений, трения турок-месхетинцев с узбекским народом, тревожные эксцессы между узбеками и киргизами и другие аналогичные трения показали, что советская идеология так и не справилась с задачей выстраивания нормальных и здоровых отношения между соседствующими этносами», - отметил эксперт.

«Исторические противоречия вдруг ожили и создали массу проблем на огромной территории. Первая кровь на почве межнациональных отношений стала острым сигналом для всех людей некогда великой и единой страны...

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, понимая, что в условиях полиэтничности своей республики найдутся деструктивные силы, для которых сложности эпохи станут основанием для раскачивания казахстанской лодки, в нужное время нашел алгоритм для регулирования положения в новой стране, в которой проживали представители более 100 народов и народностей.

Ассамблея стала той надежной платформой, в рамках которой стало возможным строительство новой конфигурации сосуществования, при которой буду учитываться все запросы людей вне зависимости от их этно-культурной идентичности», - продолжил Тофик Аббасов.

По его мнению, начавшиеся реформы затронули и очень тонкую материю межрелигиозных и межэтнических отношений.

«Ассамблея превратилась в универсальный институт наднационального характера, где каждой общности, каждому индивиду была предоставлена возможность самовыражения.

Реализованная платформа сосуществования была выстроена на основе здоровых тенденций, где были учтены все ожидания и запросы...

Ученые-социологи утверждают, что сфера межнациональных отношений, являясь хрупкой, очень быстро подвергается перенапряжению, ибо применяемые на ее базе методы регулирования быстро вырабатывают свой ресурс. Возможно, они не далеки от истины, и так оно есть. Однако эта сфера в силу своей специфичности такова, что ее невозможно пускать на самотек. В этом направлении важно все время опережать события, идти впереди возможных опасных трендов.

Нурсултан Назарбаев осознал, что демократия — это не ценность, а инструмент, с помощью которого выстраиваются здоровые отношения. Этим инструментом необходимо обеспечивать всех и каждого, чтобы люди на местах имели возможность вовремя преодолевать издержки развития и наращивать запас прочности для стабильности.

Ассамблея народа Казахстана под руководством Елбасы выработала здоровую социальную дисциплину, наделив людей правами и полномочиями. Представители всех этносов, религиозных групп и социальных слоев, заполучив свой пай в правящем слое, приобрели возможность диалога, здорового взаимодействия, и это сыграло ключевую роль в создании благоприятной режимности.

В нынешнем Казахстане все общности заполучили равные возможности в правах на потребление. Они в прозрачных условиях реализуют себя, и это обстоятельство функционально и благотворно действует на представителей новых поколений. Ассамблея народа Казахстана стала формулой успеха в обустройстве жизни в условиях многонациональности и полиэтничности», - резюмировал эксперт.