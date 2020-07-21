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    Эксперименты над растениями проводят на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне

    21 Июля 2020, 13:00

    КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Национальный ядерный центр РК продолжает исследования поведения трития в объектах окружающей среды, накопления его растениями и процессами перераспределения, в том числе в органически связанный тритий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел внутренней политики города Курчатов.

    В акимате сообщили, что эксперименты проводятся с различными сельскохозяйственными культурами как в искусственно созданных условиях оранжерей, так и в натурных условиях тритиевого загрязнения Семипалатинского испытательного полигона.

    «Техногенный тритий – радиоактивный изотоп водорода, который способен проникать в организм человека не только в процессе дыхания, но и с продуктами питания, в частности, с
    растениеводческой продукцией. К сожалению, на сегодняшний день общепринятые методики
    учитывают вклад трития в дозу только в составе тритированной воды и значительно недооценивают его опасность в составе органического вещества. При этом необходимо отметить, что период полувыведения тритированной воды из организма человека 10 дней, а органически связанного трития - более года», - сообщили в отделе внутренней политики.


    Отметим, что в июне текущего года очередной эксперимент был поставлен на территории бывшей испытательной площадки «Дегелен». Экспериментальным растением стала сельскохозяйственная культура - салат (Lactuca Sativa).

    По результатам будут получены данные о параметрах перехода трития в растения из воздуха, которые в дальнейшем могут быть использованы при оценке качества продукции растениеводства и расчета доз для населения.


    Фото: отдел внутренней политики г. Курчатов

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Наука Экология
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