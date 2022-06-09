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    Экспериментировать здесь не можем - спикер Сената о поправках в Конституцию

    9 Июня 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После проведения референдума теперь все вопросы отрегулированы в Конституции. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сверх мы делать не можем. Потому что Конституция четко отчерчивает, например, «Парламент избирается по пропорционально-мажоритарной системе». Мы больше не можем здесь экспериментировать. Мы идем по этой норме и внутри развиваем, как будут выборы происходить, как одномандатный округ формируется, сколько человек будет в мандатном округе», - сказал председатель Сената в кулуарах заседания.

    «Что касается экс-президентов - Конституцию возьмите, там все нормы указаны. Сверх, выше, больше этого не будет», - добавил Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    При этом он уточнил, что конституционный закон о Первом Президенте теперь теряет силу.

    «Все вопросы отрегулированы в нашей Конституции. Это статусы экс-президентов, их защищенность, какие-то привилегии. Все вопросы есть в нашей действующей Конституции. Что касается Елбасы, снова будем повторять, мы же убрали те нормы, которые касались Елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу конституционный закон о Первом Президенте. Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон», - сказал М. Ашимбаев.

    Ранее спикер Сената заявил, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Конституция Маулен Ашимбаев Референдум
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