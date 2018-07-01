Экспедиция из ЗКО побывала в летней ставке Жангир хана близ Волгограда

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» западноказахстанцы побывали в летней ставке Жангир хана, расположенной на территории России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная научно-познавательная экспедиция «Хан бөгеті», организованная Западно-казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хан,а провела исследовательские работы в российском Волгограде и Палласовском районе.

Как сообщил руководитель группы, заведующий музеем Жангир хана Нуржан Тулепов корреспонденту МИА «Казинформ», цель поездки была достигнута.

Вначале западноказахстанцы встретились со своими коллегами из Волгоградского государственного аграрного университета и договорились вместе исследовать места, связанные с Жангир ханом. Елена Патрина, проректор по вопросам дополнительного образования и международных отношений Волгоградского аграрного университета, подчеркнула важность взаимовыгодного сотрудничества. Волгоградские ученые проявили интерес к сведениям о Жангир хане.

«Исторические данные о летней ставке Жангир хана и о «Ханской плотине» известны издавна. Встреча с жителями Палласовского района, обмен мнениями полностью доказал верность этих сведений», - казал Нуржан Тулепов.

Известно, что весной 1843 года Жангир хан с целью расширения территории, на которой проживал, на реке Таргын завершил строительство плотины. Такое строительство играло большую роль летом, когда скот мог свободно перемещаться на пастбища. Там же расположилась летняя ставка хана.

11 августа 1845 года в своей резиденции на берегу Таргына Жангир хан внезапно скончался. Так как это было летнее время и не было возможности перевозить тело на дальние расстояния, сначала Жангир хан был похоронен в этих местах. Впоследствии был перезахоронен в теперешнем Бокейординском районе вблизи построенной им самим Ханской орды.

Ханская плотина расположена в 15 км от города Палласов и в 5 км от села Савинка. Плотина длиной в 27 км, впоследствии на картах отмечена как Ханское водохранилище. Во времена Жангир хана на Волге не было плотин. Поэтому в результате строительства Ханской плотины вода через Караозен и Сарыозен текла в сторону Бокей орды, тем самым улучшая пастбища.

Также в населенном пункте, сейчас ставшей кумысолечебницей, сохранились три здания из семи построенных Жангир ханом. Сейчас одно из зданий, которое используют как место для приема лечения, снаружи обновлено красным кирпичом. Две остальных, деревянных постройки, стоят в том же виде. На них сохранились знаки рода торе, казахский орнамент, что доказывает наследие Жангир хана. К тому же старинные надгробия, говорят о том, что здесь захоронены люди из рода торе.

Сейчас есть мост между Савинкой и примыкающим к нему селом Бурсы. Также известно, что в приграничном с Палласовом Жанибекском районе Западно-Казахстанской области есть село Борсы. Также в селе, где лечат кумысом, раньше жил известный акын Шангерей Бокеев. Раньше на карте был населенный пункт - Шангерей, который сейчас называется Смычка.

«Наша цель заключалась в том, чтобы оказать содействие во взятии под охрану государства исторических мест, связанных с Жангир ханом. Также нужно бы Ханскую плотину определить как памятник под открытым небом, сделать музей летней ставки Жангир хана.

Конечно, для этого нужна поддержка на международном уровне. Надписи на старинных надгробиях прочтут западноказахстанские специалисты Муратбек Жахатов и Казыбек Куттымуратулы. Как итог экспедиции, при поддержке ректора ЗКАТУ Аскара Наметова, собираемся выпустить специальную монографию. Есть договоренность с учеными Волгоградского государственного аграрного университета, которые пришлют свои материалы. Работы в этом направлении в будущем будут продолжены», - сказал Н. Тулепов.

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сания Кутбанова