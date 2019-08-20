Экспедицию «Страна Великой степи» провели в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области провели историко-познавательную экспедицию «Страна Великой степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экспедицию организовал областнойфилиал Ассамблеи народа Казахстана в рамках проекта «География сакральных местКазахстана» по Программе «Рухани жангыру» Первого Президента-Ельбасы НурсултанаНазарбаева.

Цель мероприятия – ознакомление систорико-культурным наследием, посещение средневековых городов, музеев,ознакомление с историей археологических памятников и мавзолеев. В экспедицииприняли участие активисты молодежного движения «Жангыру жолы» при областнойАссамблее, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Экспедиция началась с Туркестанскойобласти, где участники посетили мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, ставший яркимобразцом средневековой архитектуры. Здесь молодежь смогла ознакомиться сдокументами и экспонатами, рассказывающими о жизни Кожа Ахмета Яссауи.

Затем экспедиция направилась вгородище Сауран, расположенное в 40 километрах к западу от Туркестанскойобласти. В настоящее время сохранились остатки стен и минаретов Саурана.Участники экспедиции вошли в город через ворота, осмотрели русла множестваканалов, проходящих за стенами города и 7 защитных стен.

Экспедиция завершилась в городищеСыганак, расположенном в 2 километрах к северо-западу от села Сунаката.Территория городища занимает около 20 гектаров. Город Сыганак в свое время былстолицей Кипчакского ханства, Белой орды, ханства Абылкайыра, затем Казахскогоханства. История города насчитывает 2 тысячи лет.

Адильжан Умбет