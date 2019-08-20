Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Экспедицию «Страна Великой степи» провели в Кызылординской области

    20 Августа 2019, 14:20

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области провели историко-познавательную экспедицию «Страна Великой степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экспедицию организовал областнойфилиал Ассамблеи народа Казахстана в рамках проекта «География сакральных местКазахстана» по Программе «Рухани жангыру» Первого Президента-Ельбасы НурсултанаНазарбаева.

    Цель мероприятия – ознакомление систорико-культурным наследием, посещение средневековых городов, музеев,ознакомление с историей археологических памятников и мавзолеев. В экспедицииприняли участие активисты молодежного движения «Жангыру жолы» при областнойАссамблее, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

    Экспедиция началась с Туркестанскойобласти, где участники посетили мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, ставший яркимобразцом средневековой архитектуры. Здесь молодежь смогла ознакомиться сдокументами и экспонатами, рассказывающими о жизни Кожа Ахмета Яссауи.

    Затем экспедиция направилась вгородище Сауран, расположенное в 40 километрах к западу от Туркестанскойобласти. В настоящее время сохранились остатки стен и минаретов Саурана.Участники экспедиции вошли в город через ворота, осмотрели русла множестваканалов, проходящих за стенами города и 7 защитных стен.

    Экспедиция завершилась в городищеСыганак, расположенном в 2 километрах к северо-западу от села Сунаката.Территория городища занимает около 20 гектаров. Город Сыганак в свое время былстолицей Кипчакского ханства, Белой орды, ханства Абылкайыра, затем Казахскогоханства. История города насчитывает 2 тысячи лет.

    Адильжан Умбет

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область АНК Рухани жаңғыру Сакральная география
    Новости по теме
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски