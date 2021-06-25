Экспедицию на могильник Каражартас организовали для школьников Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Экспедиция в создаваемый Талдинский историко-археологический парк была организована региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру» и управлением культуры, архивов и документации Карагандинской области в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана».

В экспедиции приняли участие учащиеся 8–9 классов и педагоги гимназии №39 имени Магжана Жумабаева, школ-лицеев №103 имени Алимхана Ермекова, №76 имени Алихана Букейханова и сотрудники универсальной научной библиотеки имени Н. В. Гоголя.

«Мы побывали на могильнике Каражартас, который насчитывает более 40 сооружений эпохи поздней бронзы и раннего железного века. Также посетили Каражартас-2, пирамиды, могильники Талды, Акбауыр, Бада. Увидели своими глазами, как ведут раскопки археологи, в каких условиях они живут. Мне очень понравилось. Особенно поселение Аккезен. Я уверена, что археологи сделают там ещё немало открытий», – поделилась впечатлениями ученица 9-го класса школы-лицея №76 имени Алихана Букейханова Акерке Абубакир.

Педагоги, сопровождавшие школьников, тоже получили массу позитивных эмоций. Они уверены, что детям подобные экспедиции пойдут только на пользу.

«Лучше один раз увидеть всё своими глазами, чем сто раз услышать. Мои ученики были в восторге, так как раньше даже не представляли себе масштабов Талдинского парка и его сакральных мест. И всё это на территории нашей области. Они признались, что такие экскурсии намного полезнее, чем проведение времени в гаджетах. Мы благодарны организаторам экспедиции – руководителю регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбаю Жумагулову и управлению культуры. В будущем на основе увиденного и полученной информации дети будут готовить проекты», – отметила учитель истории школы-лицея №76 имени Алихана Букейханова Айзада Абдикаримова.

Организаторы экспедиции обещают, что подобные туры для школьников будут продолжены. Следующая поездка намечена на июль.