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    Экспедицию из космоса будут встречать на вездеходе

    30 Января 2020, 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, 6 февраля 2020 года в казахстанской степи должен совершить посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» с международным экипажем на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После длительной космической вахты на Землю возвратятся российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства, итальянец Лука Пармитано и рекордсменка по пребыванию в космосе, американка Кристина Кук.

    Как стало известно, в связи со сложными погодными условиями (высоким снежным покровом) в районе посадки «Союза МС-13», в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы космонавтов включен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91.

    Об этом российским СМИ сообщили представители компании «ТехноИмпульс», предоставляющие уникальную машину.

    На предприятии уточнили, что машины для встречи космонавтов выделяются в инициативном порядке. «Нам покрывают расходы на топливо и колеса, в Казахстан машина добирается своим ходом», – заявил представитель «ТехноИмпульса».

    В технических характеристиках вездехода КРЕЧЕТ Z 310-91 говорится о том, что он способен перемещаться по любому бездорожью, а также умеет плавать. Машина заводится при температурах воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов. Ключевая особенность вездехода – запас хода 1,5 тысячи километров.

    Для встречи космонавтов вездеход был специально доработан и подготовлен для выполнения спасательных задач, на машину установлена специальная техника связи и другая аппаратура, которая позволяет длительно работать в автономном режиме.

    Приземление спускаемого аппарата «Союза МС-13» ожидается в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказгана 6 февраля 2020 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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