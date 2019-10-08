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    Экспедиция «Елтану» отправилась из Караганды в Павлодарскую область

    8 Октября 2019, 16:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Республиканская туристско-краеведческая экспедиция «Елтану» из Караганды отправилась в путь. В этом году участники посетят Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экспедицию «Елтану» проводят в рамках программы «Рухани жаңғыру» и проекта «Познай свою землю». Её цели - укрепление казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия, воспитание патриотизма.

    В этом году участниками экспедиции стали победители Абаевских чтений, конкурсов «Мың бала», «Алғысым саған, Қазақстан!», участники фестивалей «Ұлт қазынасы» и «Түркі әлемі: Күлтегін жырлары», члены республиканского молодёжного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы», блогеры, журналисты и учёные.

    Экспедиция включает 2 основных направления. С 8 по 10 октября делегация посетит Павлодарскую область. Члены экспедиции планируют побывать в Баянаульском государственном национальном парке, мавзолее Бухар жырау, музее Каныша Сатпаева, Мусы Шорманулы, мавзолее Машхур Жусупа Копеева, увидеть озеро Жасыбай, пещеру Коныр-аулие, сакские курганы и другие сакральные места.

    С 10 по 12 октября экспедиция отправится в Восточно-Казахстанскую область. Здесь ее участники посетят Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», колодец Кунанбая, мавзолеи Зере и Улжан, мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», мавзолей Енлик-Кебек, а также музей «Алаш арыстары – М. Ауэзов».

    Карагандинцы участвуют в подобных краеведческих экспедициях уже второй год подряд. В прошлом году они побывали в Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Улытауском районах.

    Фото: karaganda-region.gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область История Казахстана Рухани жаңғыру Сакральная география
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