Экскурсию подарили полицейские воспитанникам детской деревни в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – День с полицейскими провели воспитанники атырауской детской деревни «Шанырак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день служебный автобус управления полиции города Атырау отклонился от обычного маршрута и поехал в пригородный поселок Геолог. Именно здесь находится детская деревня семейного типа «Шанырак», где полицейских ждали дети. После радостных приветствий, юные воспитанники выехали в Махамбетский район - в государственный музей заповедник «Хан Ордалы Сарайшик».

Здесь детям и подросткам представилась возможность воочию соприкоснуться с самой настоящей Историей с большой буквы. Ведь древний город Сарайджук (Сарайшык) был основан в XII веке. Это один из крупнейших городов Золотой Орды и торговых центров Великого Шелкового пути. А еще это ставка казахских ханов, где в настоящее время находится пантеон.

«Конечно, юных воспитанников детской деревни очень интересовали будни сотрудников полиции, поэтому дальнейшая экскурсия получила свое продолжение в ЦОУ управления полиции города Атырау. Здесь им рассказали, что 759 камер наблюдения за год фиксируют порядка 30 тысяч нарушений. Кроме того, детям показали боевые средства сотрудников полиции. Насыщенный день завершился в деревне «Шанырак», где с воспитанниками встретился начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев. В беседе с подростками он напомнил им, что прошлый год в МВД был ознаменован программой «На страже счастливого детства», а наступающий 2020-й станет Годом волонтера», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Расставаясь с воспитанниками детской деревни, полицейские всем семьям от департамента полиции вручили подарки, поздравив с Днем независимости.