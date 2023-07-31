Экскурсию для сына умершего коллеги провели костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Экскурсию для сына умершего коллеги провели костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Старший лейтенант полиции Аслан Кокжанов работал в должности оперуполномоченного в отделе криминальной полиции ТП на станции Костаная. После 7-летнего ожидания у Аслана родился долгожданный сын – Алинур. 6 августа 2018 года от тяжелой и продолжительной болезни Аслан скончался, когда Алинуру было всего 6 месяцев. Родные и близкие оставили на память форменную одежду.

Алинур растет любопытным и сообразительным ребенком. Родные и близкие всегда показывали пример уважения к сотрудниками полиции. Сейчас Алинур проживает в столице, у него была мечта увидеть музей департамента полиции Костанайской области, и вот мечта мальчика сбылась, он вместе с дедушкой Гусманом Тасмагамбетовым посетил музей. Сотрудники ДП Костанайской области уделили особое внимание будущему полицейскому, показав кинологический центр, кавалерийский взвод СОБР (специальный отряд быстрого реагирования).

Уезжая из Костаная, Алинур остался под большим впечатлением от увиденного, пообещав что после окончания школы обязательно поступит в полицейскую академию МВД РК и будет стоять на страже закона, охраняя покой граждан Казахстана. Будущему сотруднику полицейские пожелали отличной учебы в школе, заниматься спортом и стать достойным гражданином нашей Родины.