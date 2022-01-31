Экскурсия по Акорде вместе с Президентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан открывает новую рубрику «Президентпен бірге» («Вместе с Президентом»), в которой будут публиковаться архивные ролики рабочих будней Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Первый ролик новой рубрики под названием «Экскурсия по Акорде вместе с Президентом» посвящен детям.

Как известно, в своем новогоднем поздравлении Президент Казахстана объявил 2022 год Годом детей. Касым-Жомарт Токаев отметил: «Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства».



