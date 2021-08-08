Экскурсия на двухэтажном автобусе: Как объехать столицу за несколько часов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как туристу, впервые приехавшему в столицу Казахстана, повидать все достопримечательности города? Наиболее удобный способ – общественный транспорт, в частности, двухэтажные автобусы Red Bus. На улицах города издалека заметен их яркий и насыщенный цвет. Корреспонденты МИА «Казинформ» прокатились в красном автобусе и заглянули в книгу пожеланий, где своими отзывами о сердце Евразии поделились туристы из разных городов мира. Подробнее в нашем материале.

По столице на сегодня курсируют два автобуса Red Bus. Один из них выезжает от монумента «Байтерек», а второй – от набережной реки Есиль. Оба они объезжают самые главные локации столицы, только с небольшой разницей во времени. На каждой остановке, а их семь-восемь, автобус останавливается примерно на 10 минут. Туристы в это время могут осмотреть достопримечательности, сделать фото на память. Экскурсия по городу занимает 2,5 часа.

В автобусе туристов сопровождает аудиогид, который вещает на казахском, русском, английском, китайском, испанском, немецком, французском языках. Каждому туристу дают наушники. Аудиогид рассказывает о том, что расположено на той улице, по которой туристы проезжают сейчас, когда были построены административные и культурные объекты, чем славится Казахстан. Так можно окунуться в историю каждого здания Нур-Султана, почувствовать атмосферу левобережья и правобережья, получить незабываемые впечатления и эмоции от столичной архитектуры.

К слову, цены на экскурсию приемлемые. Для взрослых – 3 тысячи тенге, для пенсионеров, инвалидов и детей – 2 тысячи тенге, детям до 6 лет – проезд бесплатный.

В салоне автобуса отдельное место отведено историческому облику города: на больших плакатах расписана история главных объектов целинного городка.

Автобус рассчитан на 60 пассажиров. Однако в нынешних условиях туристов не так много. Сейчас услугами Red Bus пользуются в основном казахстанцы и гости из соседних стран, до пандемии все было иначе, вспоминает водитель автобуса. «Раньше часто приезжали из Европы, в частности из Великобритании, Франции, Германии. Они остаются под хорошим впечатлением. А сейчас в основном приезжают из России, каждый день на экскурсию записываются около 16-17 человек», - отметил Еркеболат Ибалиев.

При каждом перерыве в автобусах проводится влажная уборка, кварцевание, установлены антисептики.

«Мы тоже являемся отражением нашей столицы, поэтому стараемся следовать распорядку, чтобы туристам все понравилось. Утром мы выехали от набережной, потом показали пассажирам Триумфальную арку, затем городок ЭКСПО, Национальный музей, ТРЦ «Хан Шатыр», монумент «Байтерек», заглянули в Ailand, конечной остановкой стала набережная реки Есиль. Работаем по графику», - рассказал водитель автобуса.

Red Bus старается удивить и порадовать не только туристов, но и детей с особыми потребностями. Для них часто проводятся благотворительные акции.

«В последний раз проводили экскурсию детям с ДЦП. До этого организовывали поездку для детей-сирот из детской деревни SOS», - рассказывает водитель.

Вот, к примеру, в книге почетных гостей Red Bus Astana свои отзывы оставили мамы особенных детей.

«Большое спасибо за маленький праздник, который вы устроили для «особенных» детей и их мамочек! В нашей жизни очень мало праздников, но этот день и ваш большой автобус мы запомним навсегда», - говорится в письме.

В книге пожеланий можно найти впечатляющие отзывы гостей из Испании, Италии, России, Украины, Южной Кореи, США, Канады и других стран.

Мы – семья из города Челябинска, выражаем огромную благодарность за организацию автобусной экскурсии по столице Казахстана! Мы в восторге от архитектуры города. Впечатляет! Очень рады, что познакомились с вашим городом. Спасибо за четко организованную экскурсию и культурное обслуживание», - поделились туристы.

Гостья из Италии отмечает, что словно оказалась в городе будущего, а кто-то подчеркивает, что город отражает внутреннюю силу казахского народа, внесшего огромный вклад в создание жемчужины современной Евразии – Астаны.