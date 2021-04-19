Экскурсионные туры разработают по сакральным объектам Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест и общенационального проекта «Марафон добрых дел» Карагандинский областной историко-краеведческий музей организовал экотур в Талдинский археологический парк. Поддержали мероприятие управление культуры, архивов и документации и Центр по сохранению историко-культурного наследия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Талдинский археологический парк, который находится в Шетском районе, отправились представители Молодёжного ресурсного центра, преподаватели, школьники и сотрудники музея. Здесь они не только ознакомились с уникальными историческими памятниками, но и убрали мусор, оставленный нерадивыми земляками.

К слову, Талдинский археологический парк представляет собой сосредоточение памятников всех исторических периодов: эпохи камня, бронзы, раннего железного века, средневековья и этнографической современности. Настоящим открытием стало изучение на могильнике Каражартас крупнейшего бегазы-дандыбаевского мавзолея. Памятник представляет собой пирамидально-ступенчатую конструкцию и по внешнему облику напоминает египетские и ацтекские пирамиды. Проведённая в 2017 году реставрация позволила воссоздать вид степной «пирамиды».

Сотрудниками управления культуры, архивов и документации Карагандинской области и учёными-археологами Карагандинского университета имени Е. А. Букетова разработан проект по созданию парка. Он рассчитан на 2019–2021 гг. Согласно проекту, были проведены археологические исследования, реставрационные и консервационные работы. В парке установлены охранные доски и указатели месторасположения объектов. В настоящее время идут подготовительные работы по установке баннеров с QR-кодом на трёх языках с необходимой информацией для туристов.

В дальнейшем по Талдинскому историко-археологическому парку будут разработаны и апробированы экскурсионные туры, изданы туристические путеводители.