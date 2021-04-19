Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Экскурсионные туры разработают по сакральным объектам Карагандинской области

    19 Апреля 2021, 19:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест и общенационального проекта «Марафон добрых дел» Карагандинский областной историко-краеведческий музей организовал экотур в Талдинский археологический парк. Поддержали мероприятие управление культуры, архивов и документации и Центр по сохранению историко-культурного наследия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Талдинский археологический парк, который находится в Шетском районе, отправились представители Молодёжного ресурсного центра, преподаватели, школьники и сотрудники музея. Здесь они не только ознакомились с уникальными историческими памятниками, но и убрали мусор, оставленный нерадивыми земляками.

    К слову, Талдинский археологический парк представляет собой сосредоточение памятников всех исторических периодов: эпохи камня, бронзы, раннего железного века, средневековья и этнографической современности. Настоящим открытием стало изучение на могильнике Каражартас крупнейшего бегазы-дандыбаевского мавзолея. Памятник представляет собой пирамидально-ступенчатую конструкцию и по внешнему облику напоминает египетские и ацтекские пирамиды. Проведённая в 2017 году реставрация позволила воссоздать вид степной «пирамиды».

    Сотрудниками управления культуры, архивов и документации Карагандинской области и учёными-археологами Карагандинского университета имени Е. А. Букетова разработан проект по созданию парка. Он рассчитан на 2019–2021 гг. Согласно проекту, были проведены археологические исследования, реставрационные и консервационные работы. В парке установлены охранные доски и указатели месторасположения объектов. В настоящее время идут подготовительные работы по установке баннеров с QR-кодом на трёх языках с необходимой информацией для туристов.

    В дальнейшем по Талдинскому историко-археологическому парку будут разработаны и апробированы экскурсионные туры, изданы туристические путеводители.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Сакральная география
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    В Египте загорелась яхта с туристами
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка