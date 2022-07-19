Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Экскурсии в СИЗО для госслужащих организовывают в Мангистауской области

    19 Июля 2022, 23:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С целью формирования антикоррупционной культуры среди госслужащих для последних организовываются экскурсии в СИЗО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по противодействию коррупции Мангистауской области.

    Государственным служащим показывают в СИЗО следственные кабинеты, камеры для совершивших преступления, места для прогулки заключенных. Таким образом, как сообщили в ведомстве, госслужащим дают ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, рассказывают о последствиях совершения коррупционных и прочих преступлений.

    При этом СИЗО посещают как простые сотрудники, так и руководящий состав. Так, за последнее время на таких экскурсиях побывали сотрудники департамента государственных доходов, акимата области, военной полиции, юстиции и других ведомств.

    «Известно, что без продвижения антикоррупционной общественной работы прогресс в этом вопросе невозможен. Поэтому при областном общественном совете в городах Актау и Жанаозене, а также во всех районных общественных советах, созданы постоянные комиссии по вопросам противодействия коррупции, ведется системная работа,» - сказал в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций первый заместитель руководителя областного департамента Куаныш Мырзагали.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Мангистауская область Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог