Экскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда и получения травм экскаваторщиком, оказавшимся под завалом и позже лишившимся ног, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, полицейскими возбуждено дело по ч.2 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Напомним, 21 июля с 7:50 в «Алтынтау Кокшетау» в Конысбайском сельском округе Зерендинского района в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.

В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.

Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом «Синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.