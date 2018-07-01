Экскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда и получения травм экскаваторщиком, оказавшимся под завалом и позже лишившимся ног, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, полицейскими возбуждено дело по ч.2 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
Напомним, 21 июля с 7:50 в «Алтынтау Кокшетау» в Конысбайском сельском округе Зерендинского района в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.
В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.
Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом «Синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.
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