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Экскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело

23 Июля 2018 11:39 275
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Экскаваторщик лишился ног: акмолинские полицейские возбудили уголовное дело

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда и получения травм экскаваторщиком, оказавшимся под завалом и позже лишившимся ног, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, полицейскими возбуждено дело по ч.2 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Напомним, 21 июля с 7:50 в «Алтынтау Кокшетау» в Конысбайском сельском округе Зерендинского района в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.

В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.

Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом «Синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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