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    23:22, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Экшн, драма, удивление, сопереживание - Димаш Кудайберген представил новый клип

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел новый видеоклип всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена на композицию «Golden», передает МИА «Казинформ».

    Ранее артист представил тизер нового видео. Экшн, драма, удивление, сопереживание – именно такое интригующее описание сопровождало тогда новую работу Димаша.

    Клип на композицию «Golden» продемонстрировал зрителям абсолютно новый и непривычный формат в творческом пути артиста.

    Сюжет музыкального клипа таков. Двое неизвестных совершили хакерскую атаку на штаб-квартиру крупной организации. Судя по жалобам многочисленных граждан, репутация данной организации весьма сомнительна. Вследствие дерзкого взлома, все счета этих финансовых дельцов были аннулированы. В тот же вечер на карты горожан, которые в прошлом стали жертвами обмана мошенников, стали поступать деньги от анонимного источника. Возможно, за ограблением и восстановлением справедливости стоят одни и те же люди.

    «Творчество не должно иметь границ. Мы должны удивлять, ведь мы артисты. Это наша профессия», – комментировал предстоящий релиз Димаш.

    Впрочем, никто из многомиллионой армии поклонников певца не сомневается в многогранности таланта казахстанского артиста. И новая композиция станет тому очередным подтверждением. Лишь за полтора часа «Golden» на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена набрал более 78 тысяч просмотров.

    Режиссером видеоклипа выступил Олжас Баялбаев, оператором - Азамат Дулатов.




    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Главная
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