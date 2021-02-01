Экшн, драма, удивление, сопереживание - Димаш Кудайберген представил новый клип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел новый видеоклип всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена на композицию «Golden», передает МИА «Казинформ».

Ранее артист представил тизер нового видео. Экшн, драма, удивление, сопереживание – именно такое интригующее описание сопровождало тогда новую работу Димаша.

Клип на композицию «Golden» продемонстрировал зрителям абсолютно новый и непривычный формат в творческом пути артиста.

Сюжет музыкального клипа таков. Двое неизвестных совершили хакерскую атаку на штаб-квартиру крупной организации. Судя по жалобам многочисленных граждан, репутация данной организации весьма сомнительна. Вследствие дерзкого взлома, все счета этих финансовых дельцов были аннулированы. В тот же вечер на карты горожан, которые в прошлом стали жертвами обмана мошенников, стали поступать деньги от анонимного источника. Возможно, за ограблением и восстановлением справедливости стоят одни и те же люди.

«Творчество не должно иметь границ. Мы должны удивлять, ведь мы артисты. Это наша профессия», – комментировал предстоящий релиз Димаш.

Впрочем, никто из многомиллионой армии поклонников певца не сомневается в многогранности таланта казахстанского артиста. И новая композиция станет тому очередным подтверждением. Лишь за полтора часа «Golden» на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена набрал более 78 тысяч просмотров.

Режиссером видеоклипа выступил Олжас Баялбаев, оператором - Азамат Дулатов.







