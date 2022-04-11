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    Экс-замначальника полиции Жамбылской области допустил расхищение части арсенала - Генпрокуратура

    11 Апреля 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре пояснили задержания экс-заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника линейного отдела полиции аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжаем работать по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми. Как ранее сообщалось, задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что в результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. В настоящее время найдена всего лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.

    «Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров», - сказал Елдос Килымжанов.

    По его словам, в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Все они, как добавил Е. Килымжанов, были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения.

    Напомним, по сообщению Генпрокуратуры, в январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Генпрокуратура МВД РК Регионы Алматинская трагедия
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