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    Экс-заместитель спикера Мажилиса Балаим Кесебаева возглавила департамент юстиции Алматы

    22 Мая 2023, 12:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом Министерства юстиции Республики Казахстан Балаим Кесебаева назначена руководителем департамента юстиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года в Туркестанской области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет имени аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

    С 1985 по 1988 год была заведующей канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета, с 1994 по 1998 год - советником, главным советником, главным специалистом, начальником отдела Министерства юстиции Республики Казахстан.

    С 1999 по 2002 год - заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области, с 2002 по 2004 год - начальник департамента юстиции Мангистауской области, с 2004 по 2009 год - директор департамента внутренней администрации министерства юстиции РК, с 2009 по 2016 год -начальник департамента юстиции Кызылординской области, с 2016 года - депутат Мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, с 15 января 2021 года по 19 января 2023-го - заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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