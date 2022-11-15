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    Экс-замакима Атырауской области  Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы

    15 Ноября 2022, 11:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауском городском суде №2 судья Жумагали Ташимов огласил приговор в отношении экс-заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой, обвиняемой в получении взятки при строительстве памятника Абаю. Подсудимая решением суда приговорена к семи годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК «Получение взятки». По совокупности всех собранных следствием доказательств ее вины подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Такое наказание для подсудимой просил и представитель прокуратуры. Суд учел то, что Б. Хаменова имеет на попечении двух малолетних детей. В связи с этим, отбывание назначенного судом наказания отсрочено на 3 года.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Суды
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