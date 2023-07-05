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    Экс-супругу избил житель Хромтау за подачу заявления на алименты

    5 Июля 2023, 15:14

    ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - Экс-супругу избил житель Хромтау за подачу заявления на алименты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Житель Хромтауского района Актюбинской области избил бывшую жену за подачу заявления в суд на взыскание алиментов и был приговорен к ограничению свободы. Теперь он будет отбывать наказание на учете Хромтауской районной службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области.

    Увидев, что половина его зарплаты удержана за алименты, житель Хромтауского района умышленно причинил тяжкий вред здоровью бывшей жене, проживающей по соседству. Получившая в результате удара различные телесные повреждения женщина подала в суд на бывшего мужа. Но затем она передумала и сообщила, что простила бывшего мужа, и они пришли к медиативному соглашению, заявив, что материальный, моральный ущерб были полностью возмещены. Она также попросила суд назначить наказание, не лишающее экс-супруга свободы, утверждая, что она отказалась от алиментов.

    Однако Хромтауский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РК, назначив наказание в виде ограничения свободы на 4 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Суды МВД РК
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