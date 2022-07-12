Экс-супруга Баян Алагузовой выпустят на свободу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного Бахытбека Есентаева об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 3 ноября 2016 года Б. Есентаев осужден за покушение на убийство к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По данным пресс-службы Алматинского областного суда, отбывая наказание, Б. Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Прокурор просил ходатайство осужденного удовлетворить. Осужденный и его адвокат ходатайство поддержали в полном объеме и просили удовлетворить. Потерпевшая Алагузова Б.М. и ее представитель также согласились с условно-досрочным освобождением Б. Есентаева.

«Б. Есентаев за время отбывания наказания имеет 11 поощрений, 1 погашенное взыскание, отбыл 1/2 часть наказания, то есть 6 лет 1 месяц 2 дня, имеет 3 положительную степень поведения. Общественную опасность совершенного преступления осознал и раскаивается в содеянном. По приговору суда взысканные процессуальные издержки на сумму 756 269 тенге погасил в добровольном порядке. Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года, ходатайство осужденного Б. Есентаева об условно-досрочном освобождении, удовлетворено. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Летом 2016 года Бакытбек Есентаев нанес своей жене Баян Есентаевой (Алагузовой) несколько ножевых ранений. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

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